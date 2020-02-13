التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : رياضة 71 مشاهدة طالب لاعب الهلال السابق ورئيس تجمُّع قدامى اللاعبين الكابتن “شوقي عبد العزيز”، المدير الفني للهلال الحالي “الفاتح النقر” بضرورة تقديم استقالته من تدريب الهلال، Advertisements وقال عبد العزيز بحسب الصيحة إنّ الوضع الحالي في الأزرق لا يسر وإن التدخُّلات، الإدارية في عمل الجهاز الفني واضحة ومنذ وقتٍ طويلٍ، مُطالباً النقر بالابتعاد عن هذا الصراع وترك العمل مع رئيس الهلال الحالي أشرف سيد أحمد (الكاردينال). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي عبد العزيز يُطالب النقر بالاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.