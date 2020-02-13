تصدير أول شحنة مواشي حية للسعودية

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : اقتصاد 13 مشاهدة أعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، د. عادل فرح، بحسب السودانى عن تصدير أول شحنة مواشي حية إلى السعودية، في نهاية فبراير الجاري، وقال في حديثه اليوم “الخميس” إن شحنة المواشي بدأت اجراءاتها في المحاجر ، وأن الوزارة اتفقت مع المصدرين على كل ترتيبات واشتراطات الصادر ، مشيراً إلى أن أمس الأول شهد تصدير شحنة إبل إلى مصر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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