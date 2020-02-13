السماح لـ (السوداني) بالصدور

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة Advertisements أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أمس، قراراً بتعيين البراق النذير السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء كمشرف إداري ومالي لصحيفة (السوداني) المحجوزة. وأوضح القرار، أنه لا علاقة للمشرف بالسياسة التحريرية للصحيفة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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