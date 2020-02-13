اعترافات خطيرة لأحد أفراد خلية إرهابية بالتخطيط لتفجيرات داخل السودان

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وجه مولانا معتصم عبد الله محمود وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف اليوم الخميس بحسب اليوم التالى بتقييد دعوى جنائية تحت المادة (165) مقرونة مع المادة (26) أسلحة وذخائر و المادة (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية المضبوطة بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم کإعتراف قضائي واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة وأتضح حسب اعتراف المتهم في التحريات أن الشبكة الإرهابية تتبع لجماعة الأخوان المسلمين المصرية، وأقر المتهم بتلقيه تدريباً على صناعة وتركيب المتفجرات وتم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، وأنهم وصلوا البلاد قبل نحو ستة أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة، وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد ضبطت شبكة تقوم بصناعة المتفجرات داخل منزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية، وضبطت عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة الكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)