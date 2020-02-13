التاريخ: 13-فبراير-2020
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نفت وزارة الصحة الإتحادية، وجود حالات إصابة بفيروس ” كورونا” بالسودان، أو وسط السودانيين بالخارج، وكشف مدير الطوارئ والأوبئة د. بابكر المقبول عن تسجيل ( ٨) حالات إشتباه بالمرض لأشخاص قادمين من دولة الصين بين صينيّين، وبعد الفحص تأكد أنهم سليمين ولا يحملون الفيروس.
وأعلنت الوزارة بحسب موقع السودانى عن وضع خطة شاملة لحماية البلاد من دخول المرض، وأنه تم رفع درجة التأهب القصوى بجميع معابر الدخول الحدودية، وكذلك في مطار الخرطوم، يتم إلزام كل العائدين من الصين وغيرها بملأ إستمارات لمعرفة أوضاعهم وإحتمالية الإشتباه.
وكشف المقبول خلال مؤتمر صحفي اليوم ” الخميس” بوزارة الصحة، أنه منذ إعلان الوباء إستقبل السودان ( ٤٠٠) عائد من الصين، مؤكدًا على أنهم جميعًا تحت الملاحظة، ومنهم عدد ( ٢٦٦) يخضعون لمراقبة مستمرة، وفي حال ورود أي شكاوى منهم تقوم الوزارة بإرسال فريق طبي للتأكد من سلامة الحالة.
من جانبها لم تحدد وزارة الصحة موعدًا لوصول العائدين من الصين وأكد د. المقبول على أن الأمر يخضع لترتيبات مع عدة جهات لم تكتمل بعد، منوهًا إلى أنه تم إعداد مواقع آمنة للعزل بغرض التأكد من سلامة العائدين، لافتًا إلى أن وزارته على تواصل معهم وليس بينهم إصابة أو إشتباه، مؤكدًا على أن الإجراءات التي تتبع معهم لمجرد الإحتراز.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: لم يُحدد موعد إجلاء العالقين بالصين، و( ٢٦٦) سوداني بالداخل تحت المراقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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