اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الطاقة والتعدين: (28) جنيهاً للتر البنزين التجاري

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 13-فبراير-2020

30 مشاهدة

الطاقة والتعدين: (28) جنيهاً للتر البنزين التجاري

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على طرح البنزين التجاري، وأشار خطاب صادر عن مكتب عادل إبراهيم وزير الطاقة بحسب اليوم التالى إلى موافقة الوزارة للشركات باستيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بـ(50 %) إلى إشعار آخر على أن يصبح سعر لتر البنزين المدعوم (28) جنيهاً

Advertisements

 

وطلب الخطاب من الشركات تحديد محطات للبيع بالسعر التجاري مع مراعاة العمل لمدة 24 ساعة اعتبارًا من 15 فبراير الحالي.
فيما حددت شركات البترول (10) محطات للبنزين التجاري (4) بالخرطوم و(3) لكل من أم درمان وبحري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة والتعدين: (28) جنيهاً للتر البنزين التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا