الطاقة والتعدين: (28) جنيهاً للتر البنزين التجاري

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن موافقتها على طرح البنزين التجاري، وأشار خطاب صادر عن مكتب عادل إبراهيم وزير الطاقة بحسب اليوم التالى إلى موافقة الوزارة للشركات باستيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بـ(50 %) إلى إشعار آخر على أن يصبح سعر لتر البنزين المدعوم (28) جنيهاً

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وطلب الخطاب من الشركات تحديد محطات للبيع بالسعر التجاري مع مراعاة العمل لمدة 24 ساعة اعتبارًا من 15 فبراير الحالي.

فيما حددت شركات البترول (10) محطات للبنزين التجاري (4) بالخرطوم و(3) لكل من أم درمان وبحري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)