مصرع وإصابة “14” شخصاً في حادث بالنيل الأبيض

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : حوادث 24 مشاهدة لقي شخص مصرعه وأصيب (13) آخرين في حادث مروري اليوم الخميس بين بص سفري وعربة بوكس في منطقة (الضلمة) 30 كيلو شمال عسلاية بولاية النيل الأبيض. Advertisements وبحسب شرطة المرور وصحيفة اليوم التالى أن الحادث وقع بين بص سفري قادم من العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان، وعربة بوكس، ونتج عن الحادث وفاة سائق البوكس وإصابة (13) شخصاً بالأذى البسيط من ركاب البص، وتم إسعافهم من قبل شرطة المرور السريع النيل الأبيض إلى مستشفى ربك، وأرجعت المرور أسباب الحادث إلى التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة من سائق البص، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بتدوين بلاغ بالحادثة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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