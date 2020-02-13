مغادرة “حمدوك” مغاضباً لقروبات “الواتس اب” تثير تساؤلات

أثارت مغادرة رئيس مجلس الوزراء “د. عبدالله حمدوك” المفاجئة، لقروبات مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، متسائلين عما أغضبه بعد أن أمضى فيها أشهراً منذ وصوله إلى السودان.
وكان “حمدوك” قد غادر يوم الأربعاء، معظم القروبات المنضم إليها بتطبيق التراسل الفوري ” واتس اب”، بحسب ما علمت ” السوداني الإلكترونية”.
وجاءت مغادرة “حمدوك” في إحدى القروبات مباشرة عقب إثارة طلبه من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام، والذي لاقى جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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