المريخ يتسلم إقامة ريشموند رسمياً

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : رياضة 70 مشاهدة تسلم نادي المريخ إقامة اللاعب الغاني ريشموند أنطوي من دائرة شئون الأجانب بوزارة الداخلية، رسمياً بحسب اليوم التالى Advertisements وتقدم مصطفى توفيق مسئول العلاقات العامة بالنادي بالشكر الجزيل لسعادة اللواء شرطة عبد الله أبو سن مدير الإدارة العامة لجوازات الأجانب، ونائبه العميد شرطة صابر الله جابو، والعقيد فتح الرحمن محمد التوم، والمقدم شرطة د. نهى علي سيد أحمد مدير المكتب التنفيذي على تعاونهم التام في تسهيل أمر حصول اللاعب على الإقامة، بعد أن أبرم مجلس المريخ اتفاقاً مع مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني، قضى بمنح اللاعب خطاب خلو طرف، بعد أن تعهد المريخ بتسديد المتأخرات المتعلقة بعملية انتقال اللاعبين سيف تيري وحمزة داؤود للمريخ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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