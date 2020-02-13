الخارجية لم يتم طرد سودانيين بمطار الشارقةَ

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : أخبار 138 مشاهدة نفت وزارة الخارجية “الخميس” ما تمَّ تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سودانيين للطرد وسوء المعاملة في مطار الشارقة من قبل إحدى شركات الطيران. Advertisements وقالت في بيان بحسب موقع السودانى “تود وزارة الخارجية أن تفيد أن القنصلية العامة في دبي قد أوفدت مندوبيها إلى مطار الشارقة للتثبت مما نقل بشأن الأمر وقد تبين أن لا صحة إطلاقاً لما تم نشره على وسائط التواصل الاجتماعي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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