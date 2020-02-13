تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة “كول”

كشفت الحكومة الانتقالية بحسب الجزيرة عن توقيع اتفاق مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية كول في السابع من فبرايرالجاري، التي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية.

وقال بيان صادر من وزارة العدل إن هناك تأكيداً صريحاً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حوادث أو أعمال إرهاب أخرى.

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وأضافت أنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام السابق، بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

ما قصة “كول”؟

وكان رجلان قد فجرا في أكتوبر عام 2000 قارباً مطاطياً مليئاً بالمتفجرات قرب المدمرة المزودة بصواريخ موجهة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن، مما أحدث فجوة فيها.

وقتل في التفجير 17 بحاراً أميركياً، في حين أعلن منفذا العملية أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة.

ولا تزال إجراءات التقاضي في قضية مقتل البحارة ضد السودان مستمرة أمام القضاء الأميركي، بعد أن قالت محكمة أميركية عام 2014 إن دعم السودان لتنظيم “القاعدة” أدى إلى مقتل 17 أميركياً في هجوم “كول”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)