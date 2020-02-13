انتقال تاريخي وضربة لأرسنال.. ردود أفعال نارية على انتقال زياش إلى تشيلسي

التاريخ: 13-فبراير-2020
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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، عن انتقال صانع ألعابه المغربي حكيم زياش لتشيلسي بداية من الموسم القادم ، زياش تألق بشكل لافت مع أياكس على مدار الفترة الماضية، ليلفت أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم بايرن ميونخ وتشيلسي وأرسنال.
وبحسب(goal) ، تشيلسي هو من نجح في النهاية بالظفر بخدمات الدولي المغربي، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة مع أياكس على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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