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انتقال تاريخي وضربة لأرسنال.. ردود أفعال نارية على انتقال زياش إلى تشيلسي

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 13-فبراير-2020

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انتقال تاريخي وضربة لأرسنال.. ردود أفعال نارية على انتقال زياش إلى تشيلسي

 

 

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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، عن انتقال صانع ألعابه المغربي حكيم زياش لتشيلسي بداية من الموسم القادم ، زياش تألق بشكل لافت مع أياكس على مدار الفترة الماضية، ليلفت أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم بايرن ميونخ وتشيلسي وأرسنال.

وبحسب(goal) ، هو من نجح في النهاية بالظفر بخدمات الدولي المغربي، بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة مع أياكس على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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