بلوبلو وابنها (الدولي) في جولة أوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستعد الفنان الشاب محمد بشير (الدولي)، لجولة فنية أوروبية في مارس القادم برفقة والدته الفنانة حنان بلوبلو، التي ستكون ضيفة شرف تلك الحفلات، ويستهل (الدولي) حفلاته بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السادس من مارس، ويغني يوم السابع من ذات الشهر في مدينة دنهاق رايزفايغ، وقالت بلوبلو: إنها تشكر

الجالية السودانية في فرنسا وهولندا، والقائمين على الحفلين على دعوتهم لها، لتكون ضيفة شرف، وهي تعتبر أن ذلك تكريماً لها، وأضافت إنها سعيدة بذلك، وباختيار ابنها محمد، الذي استطاع بفضل الله أن يفرض شخصيته الفنية في الساحة، وأن يكون له جمهور داخل وخارج البلاد.

من جانبه قال للصحيفة الفنان محمد بشير: إنه سعيد غاية السعادة بالغناء للسودانيين في فرنسا وهولندا، وأن تكون والدته حضوراً، وهو يرى أن ذلك بمثابة عيد فني له، متمنياً أن يقدم ما يرضي جمهور الجالية في الدولتين.

يذكر أن محمد بشير غنى الأشهر الماضية للجالية السودانية في بريطانيا في حفل كبير بمدينة بيرمينجهام، شهده جمهور غفير من السودانيين جاءوا للحفل من مدن بريطانية مختلفة.

محمد بشير سيغني اليوم في حفل نجوم النيل بمدينة دبي، وتشاركه في إحياء الحفل المطربة ميادة قمر الدين.