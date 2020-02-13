إجراءات صارمة تحكم صادر الماشية للسعودية

الخليج 365 :

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الدكتور علم الدين أبشر عن جهود تبذل لإستئناف صادر الماشية إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مارس المقبل ضمن الخطة الموضوعة للوزارة.جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده مع غرفة الصادر ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى ممثل هيئة شرطة الجمارك ووزارة الصحة الاتحادية مؤكدًا السعي لإنشاء مسالخ حديثة بمناطق الإنتاج تواكب الاشتراطات والمواصفات العالمية كما شدد على مزيد من التعاون مع الشركاء وزيادة الإنتاج والإنتاجية لدعم حكومة الفترة الانتقالية. وأكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور عادل فرح إدريس علي سد كل منافذ الفساد ونوه لعدم السماح لأي مصدر أن يصدر ويستورد لنفسه وتكون الإجراءات مكتملة بالكيفية المحدودة وضمان حصيلة الصادر لبنك السودان. وشددت ممثلة وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي إنتصار حامد محمد على متابعة صادر المواشي من مناطق الإنتاج الي الدولة التي يتم التصدير اليها بجانب تأهيل المحاجر التي استوفت الاشتراطات والمواصفات العالمية مطالبين باجتماعات راتبة لوضع سياسات لصادر الثروة الحيوانية التي تعول عليها حكومة الفترة الانتقالية لتوفير العملات الصعبة. وقالت هدية مصطفي ممثل بنك لقد تم إشراك المصدرين والمستوردين في وضع سياسات الصادر للعام 2020 بجانب وضع سياسات تشجيعية للمصدرين حيث أصبحت حصيلة الصادر بنسبة 90% منها للمصدر. وطالب ممثل وزارة الصناعة والتجارة معتصم مكاوي محمد بالشفافية مضيفا بأن قطاع الثروة الحيوانية يمثل العمود الفقري ويساهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جهته اكد ممثل شرطة الجمارك حسب الكريم آدم النور جاهزية شرطة الجمارك لانسياب الصادر وقال إن الشرطة تعمل على مدار 24ساعة لهذا الغرض وامتدح الجهود التي بذلتها الوزارة والجهات ذات الصلة حتي تكللت بفتح الصادر وركز على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل المنفعة العامة، وأكد أن هيئة الجمارك لن تسمح بأي زيادة في الاوزان وامتدح ممثل غرفة الصادر الجهود التي بذلتها الوزارة والجهات ذات الصلة حتي تكللت بفتح الصادر مرة أخرى مؤكدا تعاون غرفة الصادر مع الحكومة في الفترة الانتقالية.