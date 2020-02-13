إستقرارفي أسعار المحصولات ونقص في الدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد أسواق المحاصيل ببورصه القضارف استقراراً نسبياً في الأسعار أمس، حيث استقر سعر السمسم في (4641) جنيهاً للقنطار، وبلغ الوارد منه إلى البورصة (22480) جوال، والمباع (800) جوال رفض (2180) جوال لعدم التطابق مع الموصفات وبينما تراوح سعر الذرة الفيتريتة ما بين (5400-5300) جنيه للأردب و( 5100-5000) جنيه للأردب تلوي ولليوم الثالث علي التوالي ظل سعر الدخن ثابتا في (7500) جنيه، ويتراوح سعر إردب زهرة الشمس بين (3400- 3500) جنيه

وبحسب متابعات (آخر لحظه) قال عدد من التجار إن استقررالمحصولات يعود لانعدم المضاربه في الأسعار وخاصه الدخن، وتدفق المحصولات بصورة ثابته على السوق، بجانب قله الطلب علي المحصولات في ظل تناقص كميات الدقيق الموزعة على ولايات السودان إلى 72 ألف جوال مقارنه بـ 85 الف جوال خلال الفتره الماضية، وتعيش البلاد هذا الأيام أزمه خبز في الخرطوم والولايات