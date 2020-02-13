إستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت جولة لـ(آخر لحظة ) عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث ارتفع سعر كيلو العجالي من(340) إلى ( 350) جنيه، أما سعر الضان فقد ارتفع من(400) جنيه اإلى (600)، أما كيلو اللحمة المفرومة عجالي فارتفع إلى (380) جنيه بدلاً عن (350) جنيه، وارتفع سعر طبق البيضالى (220) بدلاً عن (180) جنيه، حيث بلغ سعر القطعة (10) جنيهات بدلاً عن 8 جنيهات، وبلغ كيلو الفراخ (200 ) جنيه، وكيلو السمك يتراوح ما بين (150 – 400) حسب النوع، وأرجع صاحب ملحمة في السوق المركزي ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الاردب من العليقة إلى (4200) جنيه كما يتراوح جوال البذرة ما بين (1700 – 1800) جنيه .
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