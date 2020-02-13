عاجل.. الحكومة تجري تسوية مع أسر ضحايا المدمرة( كول)

الخميس 13 فبراير 2020

كتب محمد أمين

أعلنت الحكومة السودانية اجراء تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) في ميناء اليمن، يأتي ذلك في أطار الجهود لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب.



وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

Advertisements

وأضافت الحكومة ترغب في التأكيد أن إتفاقية التسوية المبرمة علي عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهاب أخرى.

وأكدت أنها دخلت في التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وإستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

وافادت مصادر سودانية مقربة من الدوائر الامريكية ان التسوية تقضي بدفع حكومة السودان 30 مليون دولار.