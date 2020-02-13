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عاجل.. الحكومة تجري تسوية مع أسر ضحايا المدمرة( كول)

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محمد أمين 0 تبليغ

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الخميس 13 فبراير 2020

عاجل.. الحكومة تجري تسوية مع أسر ضحايا المدمرة( كول)

كتب

محمد أمين

أعلنت الحكومة السودانية اجراء تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) في ميناء اليمن، يأتي ذلك في أطار الجهود لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للأرهاب.

وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية.

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وأضافت الحكومة ترغب في التأكيد أن إتفاقية التسوية المبرمة علي عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعالِ إرهاب أخرى.

وأكدت أنها دخلت في التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وإستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بُغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.

وافادت مصادر سودانية مقربة من الدوائر الامريكية ان التسوية تقضي بدفع حكومة السودان 30 مليون دولار.

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