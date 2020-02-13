حادث مروري فظيع يؤدي بحيات العشرات بالنيل الابيض….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع حادث مروري صباح الخميس بمنطقة الضلمة 30 كيلو شمال عسلاية بولاية النيل الأبيض، بين بص سفري قادم من العباسية تقلي وعربة بوكس نتج عنه وفاة سائق البوكس وإصابة 13 شخصاً بالأذى البسيط من ركاب البص. وأرجع إعلام شرطة المرور أسباب الحادث إلى التخطي الخاطي والسرعة الزائدة من سائق البص. وتم إسعاف المصابين من قبل المرور السريع بالنيل الأبيض لمستشفى ربك.

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