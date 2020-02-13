ناشطة كويتية تطلب أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع العلاج الشافي لـ”كورونا”!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طلبت فيه منحها مبلغا “فلكيا” مقابل اختراع علاج فعال ضد فيروس كورونا الجديد.
وقالت المطيري في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع “إذا كنتم تريدون مني اكتشاف علاج لفيروس “كورونا”، ادفعوا لي مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار)”.
وأضافت “أنا تاجرة وحالتي المادية ميسورة ولا أحتاج لأي أحد”، غير أنها أكدت أن ثمن اكتشاف العلاج لن يقل عن مليار دينار، دون أن تحدد الجهة التي عليها أن تدفع المبلغ.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الصينية، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1310 أشخاص.
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وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت الأربعاء أن مسؤولى فورمولا 1 قرروا إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني المقرر في منتصف أبريل المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين.
فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، استقرار عدد الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” فى الصين، مشددة مع ذلك على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية فى مؤتمر صحفى إنه “تم رصد استقرار فى عدد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا فى الصين خلال الأسبوع الماضي، لكن يجب تفسير هذا الأمر بحذر كبير”، وشدد فى هذا السياق على أن التفشى قد يتطور بأى اتجاه.
وشدد جيبريسوس، على أن فريق الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية، الذى ينشط حاليا فى الصين، حقق تقدما جيدا فى عمله، معربا عن أمله فى أن يكون هناك “مزيد من الأخبار قريبا”.
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