الهلال اشترى الترماااااااي!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*عراقي الهلال عماد محسن فجّر مُفاجأة كبرى بقناة الهلال أمس، حيث قال إنه ليس (الأباتشي)، وإن الأباتشي احترف في نادٍ كويتي !!

*محسن أورد أن لقبه (اسمرنِكا) نسبة لسمار بشرته .

*مُفاجأة العراقي ألجمت المذيع وأربكت المخرج الذي اضطر لقطع الحوار وإدخال أغنية، ولكن بعد أيه؟!

*عموماً حكاية العراقي انكشفت وتبيّن أن الهلال اشترى الترماي!

*ترى من خدع الكاردينال؟

*محامو الهلال شرعوا في تقديم مذكرة لإنفاذ الأحكام الصادرة ضد الكاردينال فيما يتعلق ببطلان رئاسته للهلال .

*أحكام القضاء تعثّر إنفاذها في حقبة النظام البائد، أما في عهد الثورة فلا يوجد ما يمنع تنفيذ أحكام القضاء .

*القانون واضحٌ فيمن أُدين في جريمة تمس الشرف والأمانة .

*صحيح أن كردنة أقر في لقاء تلفزيوني بقناة النيل الأزرق بجريمته تلك، وقال إنه كان صغير السن ودون الثلاثين، لكن القانون واضحٌ والإدانة إدانة طالما كان مُرتكبها راشداً .

*إنفاذ أحكام القضاء يعني مُغادرة كردنة للرئاسة وتولي المرشح الذي يليه في الترتيب .

*مبروووك للخندقاوي .

*خندقة رئيسي .

*بزعم الوفاء للراحل والي الدين سحب مجلس الهلال الرقم (9) ورفض منحه للاعب العراقي عماد!!

*ادّعاء مجلس الهلال مُثيرٌ للسخرية ومُحاولة للضحك على الشعب الأزرق .

*مجلس الهلال الذي رفض تأبين كابتن الهلال عبده مصطفى ليس بالمجلس الذي يحترم فقداء الهلال .

*ليس عبده مصطفى فقط، فقد فعلها المجلس مع أمين زكي أيضاً وحتى مع زغبير عضو المجلس حين أقاموا تكريم قاعة الصداقة وغنوا ورقصوا، فيما كانت أسرة زغبير لا تزال تتلقّى واجب العزاء!

*نقول لمجلس كردنة، شعب الهلال أكبر من الفهلوة الإدارية .

*يا سلام على، شوقي عبد العزيز وهو يصدح بالحق ويرفض الوضع المائل بالهلال .

شوقي خاطب الاعتصام ودعا كردنة للرحيل .

*شوقي ظل على الدوام يُعبِّر عن صوت قدامى اللاعبين .

*واصل مزمل هجومه غير اللائق على البروف العلامة شداد، واصفاً إياه باللصوصية والفساد لمُجرّد قبوله المخصص المالي الذي اعتمده “الكاف” لرؤساء الاتحادات الوطنية .

*مُخَصّصات شداد من “الكاف” ظلّت بخزنة الاتحاد لأربعة أشهر رفض خلالها شداد استلامها، وفي نهاية المطاف قام مسؤول المال بالاتحاد بتسليمها لحرم شداد .

*مزمل اتصل بـ”الكاف” والنيابة وعديد الجهات المسؤولة عن المال العام لإدانة شداد لكنه لم يفلح!

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*الغريب أن مزمل الذي يعيب على شداد استلام المُخصّصات التي اعتمدها “الكاف” لرؤساء الاتحادات لم يعب على نفسه استلام مكرمة الأمير السعودي حينما رافق المريخ كصحفي، بل ورفض ردّها حينما طالب بها مجلس ود الياس!!

*إنه مزمل الذي كان يقبض الإكراميات بالدولار خلال سفرياته مع المخلوع!!

* (لا تنه عن خُلُقٍ وتأتي بمثله)!!

*الجزيرة الإماراتي تقدم بشكوى ضد مُشاركة العقرب مع ظفار العُماني .

*بكري رحل بمشاكله !!

كلام سياسة

*لست مع المُطالبين بترحيل المخلوع إلى الجنائية لجملة أسباب، أهمها أن ترحيله للجنائية يعني عدم محاكمته على عديد الجرائم المحلية، ومن ذلك انقلاب الإنقاذ، جملة جرائم عقوبتها الإعدام .

*سجن كوبر حاشد بالسخانة والبعوض والروائح النتنة، بينما سجن الجنائية يُعادل أفخم فنادق الخرطوم!

*البشير نفسه لو خَيّروه بين كُوبر والجنائية لاختار الأخيرة بلا تَردُّدٍ.

*مِن أسباب مُعارضتي لترحيل المخلوع أن جرائم مُتمردي دارفور لا تقل عن جرائم المخلوع، وقد ارتكبوا عديد الفظائع، والواجب مُحاكمتهم أيضاً بما اقترفوا من مجازر!!