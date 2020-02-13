مسؤول إماراتي يزور إسرائيل سرا والإعلام العبري يفضحه وينشر التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولا إماراتيا رفيعا يجري زيارة حالية لتل أبيب، فيما لم تشر أي وسيلة إعلام إماراتية رسمية أو خاصة لهذا الأمر فيما يشير إلى أن الزيارة ربما جاءت في إطار سري، نظرا لحساسيتها عقب الضجة التي أحدثها إعلان “صفقة القرن” المشبوهة.

وفي هذا السياق كشفت قناة “آي 24 نيوز” الناطقة بالعربية أن رئيس بورصة دبي للماس، أحمد بن سليم، يزور إسرائيل منذ ثلاثة أيام، للمشاركة في فعاليات “أسبوع الماس العالمي” المقام في مدينة تل أبيب.

“بن سليم” وصل إسرائيل، الإثنين، بحسب القناة العبرية التي اشارت إلى أن المعرض، الذي يستمر حتى الأربعاء، يشارك فيه 300 من كبار رجال الأعمال والخبراء بمجال الماس ورؤساء لبورصات الماس من أنحاء العالم.

ونشرت القناة العبرية صورة للمسؤول الإماراتي رفقة مسؤولين إسرائيليين ومنظمين للفاعلية.

وأوضحت القناة وفقا لـ”الأناضول” أن وزيري النقل يسرائيل كاتس، والثقافة ميري ريغف، بالحكومة الإسرائيلية، زارا مؤخرا الإمارات التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، رحب مدير تنفيذي كبير في شركة “مبادلة” للاستثمار ـ والتي تُعَد صندوق ثروة سيادياً إماراتياً في أبوظبي ـ بالشركات الاستثمارية الناشئة الإسرائيلية لضخِّ استثمارات في منطقة الخليج العربي والإمارات.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، فإن إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة في شركة “مبادلة” قال: “نحتاج إلى الترحيب بجميع أنواع المستثمرين، حتى المستثمرون الذين ينشطون للغاية في إسرائيل، والمستثمرون الإسرائيليون الذين أتوا أخيراً لرؤية الفرص الاستثمارية في المنطقة. لا أرى سبباً يمنعنا من فعل ذلك”.