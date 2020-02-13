- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعارض توغل تركيا في سوريا، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال.
وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء مسؤولين هناك، اليوم الخميس: “نحن نعارض توغل تركيا في سوريا، ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا”.
وأبدى قلق بلاده من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وسيكون هناك تبعات على أوروبا، مشيرا إلى أن “السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي”.
وبشأن اليمن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: “لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف أنصار الله، ونريد الاستقرار فقط”.
وأعلن أن المملكة العربية السعودية وفرت مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن تنتهي حرب اليمن وفق تسوية سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تهاجم تركيا بشدة وتتهمها بدعم “المليشيات المتطرفة” في ثلاث دول عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.