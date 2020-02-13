التاريخ: 13-فبراير-2020
5 مشاهدة
أفادت مصادر موثوقة أن مجلس إدارة نادي المريخ سلم الخرطوم الوطني مبلغ (500) ألف جنيه عبارة عن بقية مستحقات اللاعبين سيف تيري وحمزة داؤود، كما سلم المجلس شيكا بمبلغ (500) ألف يتم صرفها خلال ثلاثين يوما وتم الاتفاق بين الناديين على انتظار القرار النهائي من (الفيفا) بشأن شكوى الخرطوم الوطني التي قدمها في لاعبه السابق ريشموند ومن ثم يتم الاتفاق على التسوية في قضية الغاني بين المريخ والكوماندوز.
وكان المريخ أمس قد تسلم خطاب خلو طرف للاعب من الكوماندوز شرع بموجبه في إجراءات استخراج إقامة جديدة للاعب ينتظر أن يكون قد تسلمها بالفعل ظهر اليوم الخميس، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة في مباراة فريقه بعد غد السبت أمام الهلال الفاشر على ملعب الخرطوم لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة للصفقة المتبادلة بين المريخ والكوماندوز بشأن ريشموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.