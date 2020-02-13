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التفاصيل الكاملة للصفقة المتبادلة بين المريخ والكوماندوز بشأن ريشموند

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 13-فبراير-2020

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التفاصيل الكاملة للصفقة المتبادلة بين المريخ والكوماندوز بشأن ريشموند

 

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أفادت مصادر موثوقة أن مجلس إدارة نادي المريخ سلم الخرطوم الوطني مبلغ (500) ألف جنيه عبارة عن بقية مستحقات اللاعبين سيف تيري وحمزة داؤود، كما سلم المجلس شيكا بمبلغ (500) ألف يتم صرفها خلال ثلاثين يوما وتم الاتفاق بين الناديين على انتظار القرار النهائي من (الفيفا) بشأن شكوى الخرطوم الوطني التي قدمها في لاعبه السابق ريشموند ومن ثم يتم الاتفاق على التسوية في قضية الغاني بين المريخ والكوماندوز.

وكان المريخ أمس قد تسلم خطاب خلو طرف للاعب من الكوماندوز شرع بموجبه في إجراءات استخراج إقامة جديدة للاعب ينتظر أن يكون قد تسلمها بالفعل ظهر اليوم الخميس، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة في مباراة فريقه بعد غد السبت أمام الهلال الفاشر على ملعب الخرطوم لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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