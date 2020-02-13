بانى: الدوري الممتاز سيتوقّف في مارس

أكّد رئيس لجنة المُسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم، الفاتح بانى، أنّهم بصدد إصدار برمجة جديدة للدوري الممتاز في المرحلة الثانية منه، موضحاً أنّها ستسلّم للأندية خلال الساعات القادمة التعديلات المقترحة.

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وأشار الفاتح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الصيحة أمس، إلى أنّه سيتم تأجيل مباريات فريقي القمة الهلال والمريخ العاصميين في المرحلة الرابعة من الدورة الثانية من مُنافسة الدوري الممتاز . وتابع بانى: سيتمّ تأجيل مباريات فريقي الهلال والمريخ في الفترة من ١١ مارس وحتى ٣١ مارس، لكنّ مباريات الفرق الأخرى ستكون مُستمرّة لأنّها لن تتضرّر من اختيارات المنتخب الوطني.

وأوضح الفاتح أنّ مُنافسة الدوري الممتاز في المرحلة الثانية ستكون مُتواصلة في شهر رمضان المعظم، خلافاً لما ذكر من قبل ببعض الأجهزة الإعلامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)