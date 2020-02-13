محاكمة صاحب درداقة يبيع اطعمة فاسدة

التاريخ: 13-فبراير-2020
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قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة الغرامة 20 الف جنيه في حق بائع متجول صاحب درداقة يبيع بسكويت منتهي الصلاحية، وأمرت المحكمة بابادة المعروضات، بعد ادانته بمخالفة قانون الصحة العامة لبيعه الاطعمة الفاسدة.
وتشير الوقائع بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان فريق من موظفي الصحة بمحلية شرق النيل نفذ حملة لمراقبة عمل المتاجر والمحال التي تقدم الاطعمة للمواطنين، وخلالها تم ضبط صاحب الدرداقة يقوم ببيع مواد غذائية من بينها البسكويت وعند فحصه تأكد بانه منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستخدام الادمي، وتم اقتياده الى قسم الشرطة ودون ضده بلاغ بمخالفة المادة “82” من قانون الصحة وقدم للمحاكمة التي وقعت عليه عقوبة الغرامة او السجن “6” اشهر في حالة عدم دفع الغرامة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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