سيدة تتصيد الفتيات وتخدعهن بالشارع العام

اشتكى عدد من الفتيات وطالبات الجامعات من وجود سيدة تتصيدهن وتحتال عليهم بطرق مختلفة، حيث احتالت على كل واحدة منهن بانفراد وتم اكتشافها خلال تناول الحديث عن تعرضهن للخداع والاحتيالمن قبلها، واشرن الى انها سيدة بدينة ترتدي عباءة واحياناً “الثوب السوداني” وكانت تتصيد اماكن تجمع الفتيات بـ”البوتيكات” ومحال بيع مستحضرات التجميل وتخبرهن بانها تبيع حبوب وخلطات تسمين وتعرضها عليهن بمقابل مغري وعند المبايعة تسلمها عبوة اخرى وتتوقع بالضحية ةتستلم المال وفور اختفائها تكتشف الضحية بان العبوة فارغة او بداخلها حبيبات حبلة مطحونة.

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وقالت فتاة بحسب صحيفة السوداني الدولية بانها تقابلت مع المحتالة ذات مرة وعرضت عليها “خلطة تسمين” وانها اخبرتها بعددم حملها مبلغا كافيا لشرائها الا ان المحتالة استلمت منها جزء واعطتها رقم موبايل مغلق ، وافادت بانه مغلق حاليا وسوف تقوم بشحنه بالكهرباء عند وصولها المنزل الا ان الهاتف حتى تاريخه ما زال مغلقاً، وشاهدتها احدى الضحايا اثناء محاولتها لسرقة هاتف فتاة بالشارع العام بالخرطوم:

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)