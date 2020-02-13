القبض على المتهمين بسرقة مليار من عربة تاجر بسعد قشرة

التاريخ: 13-فبراير-2020
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تمكنت مباحث قسم شرطة الأوسط بحري من إستعادة مبلغ مليار جنيه سوداني تمت سرقته من عربة تاجر بسوق سعد قشرة .
وتشير التفاصيل الى أن الشاكي تقدم ببلاع يفيد فيه عن سرقة المبلغ من عربته أثناء وقوفها بالمكان المخصص لها بالسوق ، وبعد خروجه وجد عربته مفتوحة ولم يعثر على المبلغ ، ليتم تدوين بلاغ تحت المادة 174 من القانون الجنائي .
وبحسب صحيفة الدار ، باشرت الشرطة تحرياتها الى أن تم القبض على المتهمين وبحوزتهم المعروضات وإعترفا بالجريمة ولازال البلاغ قيد التحري .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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