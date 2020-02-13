التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة تم تدوين بلاغ بقسم الصناعات بالسوق الشعبي بأم درمان برئاسة العقيد معاوية صديق ، حيث عثرت الشرطة على شخص متوفي في ظروف غامضة بالسوق الشعبي ، وعندها قام أفراد الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات . Advertisements وبحسب صحيفة الدار ، تم نقل جثمان الشخص المتوفي لمشرحة أم درمان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تعثر على شخص متوفي في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.