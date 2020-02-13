تربية الخرطوم ترفُض تعذيب أطفال الخلاوي

التاريخ: 13-فبراير-2020
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أعلن مدير عام التعليم بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم محمد إبراهيم، رفض الوزارة التام للتعذيب الذي يجده أطفال بعض الخلاوي من قبل الشيوخ.
وأكد مدير عام التعليم بالولاية إبراهيم بحسب صحيفة الصيحة، أنهم لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء تجاه الأطفال الذين يعانون التعذيب بالخلاوي لأنها تتبع رسمياً للشؤون الدينية، وأوضح أن المسؤولية تقع على وحدة حماية الطفل التي يتوجب عليها التدخل لحماية الأطفال وفقاً لقانون الطفل.
من ناحية ثانية، نفى مدير عام التعليم إغلاق أي مدرسة لأبوابها بسبب انعدام الخبز، وتحدى أي جهة أن تورد أسماء مدارس أغلقت أبوابها إذا كان الحديث صحيحاً، وأكد إبراهيم أن وزارته لم تردها شكوى من قبل المجدارس بأنها لم تحجد حصتها من الخبز، وكشف عن تنسيق جار مع المحليات لتوفير الخبز للمدارس بالاتفاق مع أفران محددة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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