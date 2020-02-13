السجن ومصادرة عربة بقيمة (2) مليار لصاحب مخبز

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : حوادث 49 مشاهدة اصدرت محكمة الطوارئ بجبل الاولياء حكماً قضى بالسجن سنة في مواجهة صاحب مخبز شهير بمنطقة جبل الاولياء ومصادرة عربة توسان بقيمة “2” مليار جنيه سوداني و”10″ جوالات دقيق. Advertisements وأمرت برفع الاوراق للمحكمة العليا ومن حق المدان الاستئناف خلال “15” يوم من تاريخ الحكم. وحسب التفاصيل الاولية التي اوردتها صحيفة السوداني الدولية فان الشاكي دون بلاغاً بقسم جبل الاولياء افاد فيه بانه ضبط المتهم وهو صاحب مخبز شهير بالمنطقة يقوم ببيع الدقيق المدعوم في السوق الاسود، واثناء القبض عليه عثر على “10” جوالات داخل العربة توسان ومنا تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتهم وقدم للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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