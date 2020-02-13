إدانة شركة إتصالات لمخالفة قانون المجلس الأعلى للبيئة

أصدرت محكمة البيئة والعوائد ببحري شرق النيل حكماً يقضي بإدانة مفوض شركة إتصالات لمخالفته قانون المجلس الأعلى للبيئة في إنشاء برج إتصالات داخل منطقة سكنية بالحاج يوسف ، لمخالفة المواد 20 مقرونة بالمادة 9 من قانون حماية البيئة ، وغرمته المحكمة التي يترأسها القاضي عبد العظيم محمد النعيم مبلغ 200 ألف جنيه .

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وبحسب صحيفة الدار ، يذكر في البلاغ أن ضابط الصحة تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للبيئة على ضوء شكوى تقدم بها مواطنو الحي في ذات السياق أمرت المحكة بإزالة البرج .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )