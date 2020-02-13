إدانة شركة إتصالات لمخالفة قانون المجلس الأعلى للبيئة

التاريخ: 13-فبراير-2020
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أصدرت محكمة البيئة والعوائد ببحري شرق النيل حكماً يقضي بإدانة مفوض شركة إتصالات لمخالفته قانون المجلس الأعلى للبيئة في إنشاء برج إتصالات داخل منطقة سكنية بالحاج يوسف ، لمخالفة المواد 20 مقرونة بالمادة 9 من قانون حماية البيئة ، وغرمته المحكمة التي يترأسها القاضي عبد العظيم محمد النعيم مبلغ 200 ألف جنيه .
وبحسب صحيفة الدار ، يذكر في البلاغ أن ضابط الصحة تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للبيئة على ضوء شكوى تقدم بها مواطنو الحي في ذات السياق أمرت المحكة بإزالة البرج .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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