مقتل رجل أعمال بطلق ناري داخل مزرعة بغرب أمدرمان

حادثة مفجعة بمقتل رجل أعمال شاب بطلق ناري على يد أحد الأشخاص كانت بينهم تفاهمات حول إيجار مزرعة.

وكان المجني عليه قد حضر الى المزرعة مع أقاربه لمعرفة ماتم في الإتفاق ودفعه مبلغ 250 ألف جنية ، ليقوم المتهم بإطلاق الرصاص مما أدى الى وفاته .

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وبحسب صحيفة الدار ، تقوم الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على المتهم ، وبعد تسلم اسرته الجثمان تم تشييعه في موكب مهيب ، لتشهد منطقة المزاد سرادق العزاء ومئات من الأهل والأقارب معددين ماثر الراحل رجل الأعمال الذي ودع هذه الدنيا الفانية ويتابع أقارب القتيل الإجراءات مع الشرطة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )