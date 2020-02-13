توقيف أخطر تجار عملة بالخرطوم

التاريخ: 13-فبراير-2020
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تمكّنت شرطة الخرطوم شعبة الفيدرالية فرعية المقرن أمس الأربعاء من ضبط”10″ تجار عملة من أخطر التجار وهم يقومون ببيع وشراء الدولار خارج الجهاز المصرفي بالعاصمة الخرطوم، مما دفع لارتفاع الدولار حتى الآن وذلك خلال الحملات الواسعة التي نظمتها الشرطة المختصة لمكافحة تجارة العملة، وللحد من ارتفاع أسعار الدولار وضبط مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية.
ودونت البلاغات منفصلة تحت طائلة المادة ”5″ من قانون النقد الأجنبي وعقب اكتمال التحريات أحالت المتهمين للمحاكمة العادلة. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، فإن التيم مكون من “عيسى نور الدين الحسن، الأمين أحمد محمد، أحمد فضل، عمران العفيف إبراهيم، علاء الدين إبراهيم، هاشم محجوب هاشم، الطيب عوض الله، أحمد يوسف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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