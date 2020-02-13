والي القضارف: انتهاء الحل الجذري لمياه القضارف مُنتصف العام

أعلن والي القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم، انتهاء مُشكلة المياه بولايته جذرياً منتصف العام الحالي، وأكد اكتمال الاختبارات لضخ المياه.

وقطع الوالي خلال تدشين مجموعة ساريا الصناعية بحسب صحيفة الصيحة أمس، توريد أنابيب المياه في مرحلتها الخامسة والأخيرة، بوصول مياه الشرب لكل إنسان بالولاية منتصف العام بمياه شرب نظيفة ومُستدامة من خلال مشروع توصيل شبكة المياه، الذي بدأ تنفيذه في 2016م بتكلفة (150) مليون جنيه بتمويل من وزارة المالية الاتحادية ونفّذ التمويل بنك التضامُن الإسلامي.

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وبلغت تكلفة المشروع أكثر من مليار جنيه، ويتكوّن من جزئين المحطة الرئيسية “مياه من المصدر” تمويل من بنك التنمية جدة عبر الصناديق العربية عبر البنك الإسلامي – جدة مشروع ملحق مع سدي سيتيت وأعالي عطبرة، والجزء الثاني للمشروع “الشبكة الداخلية” بمُكوِّن حكومي سَاهَمت وزارة المالية بمبلغ (300) مليون جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)