وزير الحكم الاتحادي يُعلن إعادة تكليف والي سنار المُستقيل

التاريخ: 13-فبراير-2020
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أعلن وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، إعادة تكليف والي سنار اللواء الركن محمد عثمان حمد بعد يومٍ واحدٍ من تَنَحِّيه، وأشار إلى قيامهم بالتّكليف لِحين تَعيين الولاة المدنيين في فترةٍ قصيرةٍ.
وقال الوزير في مؤتمرٍ صحفي بسنجة أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ قرار القيادة العامة بسحب الولاة العسكريين جاء نتيجة التظاهرات والمَواكب التي استهدفت الوُلاة عقب الأزمات، بجانب اِشتباكاتٍ وتعدٍّ على المرافق العامّة ودعوات لإقالة الولاة، وأشار إلى أنّ النظام البائد يلعب دوراً تخريبياً لتأزيم الأوضاع رغم علمه بأنّه مَنبوذٌ ولا رجعة له.
من جانبه، أعلن الوالي المُكلّف عقب إعادة تكليفه بقُبُول التكليف كواجبٍ وطني، واستشعاراً للمسؤولية لتكملة ما بدأه من مشروعاتٍ تنمويةٍ وتحسين معاش الناس، وحفاظاً على الأمن والاستقرار دُون إملاءات أو ضُغُوطاتٍ، وأكّد أنّ الأمن “خطٌ أحمر”.
بدوره، أَكّدَ الناطق باسم قِوى الحرية والتغيير بسنار محمد عثمان عبد اللطيف عدم إخطارهم بسحب الولاة، وأعلن الاستنفار لحماية الثورة وتكوين لجنة لإدارة الأزمة، وشدّد على استقرار الولاية عدا المشاكل من حزب المؤتمر الوطني البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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