الأمم المتحدة تلتزم بدعم الحكومة الانتقالية لتحقيق تطلُّعات الشعب السوداني

أَكّدَت الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، التزام المنظمة الأممية بدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق مطالب وتطلُّعات الشعب السوداني الطموحة لمُستقبل أفضل.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه بحسب صحيفة الصيحة أمس، وفد الأمم المتحدة برئاسة روزماري، بحُضُور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين.

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وأوضحت روزماري في تصريح صحفي، أن زيارتهم للسودان تأتي تأكيداً لحرص الأمم المتحدة على دعم السودان، وعبّرت عن سعادتهم بالتطوُّرات الأخيرة التي شهدها السودان.

من جانبه، أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نِكولاس هيسوم، أنّ اللقاء تَطَرّق لمُتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تُواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودور المُجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوُز تلك التحديات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)