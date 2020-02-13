التاريخ: 13-فبراير-2020
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أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي، وأعلن البرهان خلال لقائه أمس مع المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش -كينيث روث، تقديم كل من ارتكب جرائم طيلة الثلاثين عاماً الماضية للعدالة.
وأكد التزام الحكومة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في كل أنحاء السودان. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس بحسب صحيفة الجريدة، أن البرهان يملك فرصة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتعهد بتقديم كل مرتكبي الجرائم خلال الـ30 عاماً الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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