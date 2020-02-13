الجبهة الثورية: لم نخطر رسمياً بشأن ترشيحات الولاة المدنيين

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس، إنّ الحديث عن تنحِّي الولاة العسكريين ورفع قائمة بترشيحات من “قِوى الحُرية والتّغيير” لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، محور للنقاش الآن.

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وأوضح إدريس بحسب صحيفة الصيحة، أنّ الجبهة الثورية لم تخطر رسمياً بهذا الأمر، إلا أنّ النقاش حوله يَدُور الآن مِع وفد “الحُرية والتّغيير” الموجود بجوبا.

وأثار الحديث عن تنحِّي الولاة العسكريين وتعيين مدنيين جدلاً في الأوساط السياسية، خَاصّةً الجبهة الثورية، عقب الحديث عن رفع قائمة بترشيحات الولاة من “الحُرية والتّغيير” وتسليمها لرئيس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)