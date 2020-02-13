إهتمام بتخريط المساحات الزراعية بالنيل الازرق

الخليج 365 : عكفت وزارة الانتاج والموارد الإقتصادية بولاية النيل الأزرق بتحديد وتخريط المساحات الزراعية وتواصلا لمجهوداتها في هذا المجال وضعت الادارة العامة للزراعة بالوزارة مشروع الخرطة الرقمية ضمن أولويات خطتها للعام 2020 م ويهدف المشروع لتحديد وتخريط مساحة 2ألف فدان باحداثياتها بجانب تحديد حرمات القرى والمسارات من المشاريع والغابات الزراعية عبر الاحداثيات وصولا لخارطة رقمية مصممة بأحدث التقنيات

وفي تصريح (لسونا) اليوم اوضح د. يوسف سليمان مدير عام وزارة الانتاج والموارد الإقتصادية الوزير المكلف ان الأدارة العامة للزراعة دفعت بجملة من الأنشطة لتنفيذ مشروع الخرطة الرقمية من ضمنها تكوين فرق مسح وتصميم برامج وشراء أجهزة ومعدات بجانب زيارة الشركة المنفذه للبرنامج بمقرها في الخرطوم للتعرف على احدث التقنيات واكساب العاملين بالادارة الزراعية المزيد من الخبرات التي تعينهم على تنفيذ المشروع .

واكد د. يوسف ان تنفيذ المشروع يسهم في انتاج الخرائط الجغرافية الرقمية للمساعدة في اتخاذ القرار

وتمكين الأدارة الزراعية لاحكام المتابعة والتقييم للمشاريع الزراعية وتوفير قاعدة بيانات الكترونية عن المشاريع الزراعية بجانب رفع كفاءة الكادر البشري . المادة السابقة لهذا السبب.. إيران تقدم كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية المقالة القادمة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الخميس

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