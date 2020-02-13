الدولار يحطم الرقم القياسي ويسجل سعر غير مسبوق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حطمت أسعار الدولار الرقم القياسي وإرتفعت إلى مستوى غير مسبوق في سوق العملات الأجنبية السوق السوداء. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في معاملات مساء الاربعاء وصباح الخميس (105) جنيهات كأعلى معدل يصل في الآونة الأخيرة. بينما تم تداول الريال السعودي بـ (27.00) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (27.80) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الاسترليني (130.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (241) جنيهاً، الجنيه المصري (6.50) جنيهات، الريال العماني (200.00) جنيه، الدينار البحريني (190) جنيهاً، الدينار الليبي (43) جنيه، الريال القطري (27.40) جنيه. المادة السابقة عاجل .. تحرير جزئي لأسعار البنزين والجالون بـ (126) جنيهاً المقالة القادمة مشاكل بكري.. من المحلية الى العالمية..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

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