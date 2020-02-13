إيران تتوعد برد “مزلزل و ساحق” على أي اعتداء إسرائيلي يهدد مصالحها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتردد في حماية وجودها في سوريا والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليمية، مهددة برد حاسم وساحق على أي اعتداء على قواتها في سوريا من قبل إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان اليوم الأربعاء، إن “حضور الجمهورية الإسلامية في سوريا جاء بدعوة وتوافق رسمي مع الحكومة الشرعية في دمشق وذلك لمحاربة الإرهاب المدعوم من أمريكا والكيان الإسرائيلي”.

وأضاف موسوي: “لن تتردد إيران للحظة واحدة في حماية وجودها في سوريا والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليمية، وسوف ترد بشكل حاسم وساحق على أي اعتداء أو عدوان أحمق من قبل أي طرف تجاهها”، بحسب وكالة أنباء “فارس”.

وتابع موسوي: “سترد إيران برد ساحق ومزلزل على أي عدوان أو إجراءات غبية يقدم عليها الكيان الإسرائيلي ضد مصالحها في سوريا والمنطقة”.