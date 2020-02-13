شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طلب الفنان حسين الصادق من جمهوره في احدي حفلاته بانزال الكراسي التي قاموا برفعها عاليا حسب ما تابعت (سودانا فوق ) مع كل صوله من صولات عازف الاورغ طاسو الذي برغ نجمه في الفترة الاخيرة وتداول عدد،من محبي الفنان حسين فيديو له وهو يخاطب جمهوره بلهجه ساخرة (نزلوا الكراسي يا شباب انا حسين الصادق ما طاسو ).

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كانت هذه تفاصيل خبر في احدى حفلاته ..الفنان حسين الصادق يرفض معاملتة كـ (طاسو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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