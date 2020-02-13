واشنطن تؤكد دعمها لحكومة الوفاق وترفض الاعتراف بخليفة حفتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط والأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الأربعاء، رفض بلاده للحملة العسكرية التي يشنها الجيش الوطني في ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر.ش

وقال شينكر خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي حول سياسة الوزارة تجاه ليبيا: “نرفض الحملة العسكرية التي شنها حفتر، وندعوه إلى الانخراط في محاولات حل الأزمة”.

​وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي “أن الولايات المتحدة تؤيد وتعترف بحكومة الوفاق، ولا تعترف بحفتر”، مشيرًا إلى أن التدخل التركي ساهم في موازنة الكفة في ليبيا.

وتابع أن “التدخل التركي في ليبيا أبطأ تقدم قوات حفتر وخلق توازنًا يمهد الطريق أمام سبل أفضل للتفاوض”، مؤكدًا على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المقتتلة في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، إن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، جدد دعم بلاده للحكومة في لقاء مع رئيس مجلسها الرئاسي، فايز السراج.

وجاء في بيان الوفاق: “جدد الوزير الإيطالي دعم إيطاليا وتضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي، ودعمها الكامل للمسار السياسي، ولمخرجات مؤتمر برلين، ومن أهمها وقف التدخلات الخارجية وفرض حظر على الأسلحة وإقرار وقف لإطلاق النار ووضع آليات فعالة لتنفيذ ذلك”.