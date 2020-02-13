الدفاع الإيرانية: “صفقة القرن” حصيلة تحطم هيبة أمريكا في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة في شؤون الصناعات الدفاعية والإسناد الإيرانية، العميد حسين دهقان، إن ما عرض باسم “صفقة القرن” لم يحظ بدعم رسمي عالمي، وهو حصيلة تحطم هيبة أمريكا.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات دهقان جاءت خلال مراسم الاحتفاء بمرور أربعين يوما على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس” الإيراني، أقيمت في مدينة شهرضا بمحافظة أصفهان.

وتابع العميد حسين دهقان: “لقد عشنا 40 عاما مع الحاج قاسم، حيث كنا طيلة 40 عاما نواجه الأخطار في المعارك، وعندما كنا نلتقي مع الحاج قاسم، كنا نرى في وجهه كل الشهداء البارزين في البلاد”.

وأشار دهقان إلى أن “سليماني لم يكن يرتدي الزي الرسمي إلا في المراسم الرسمية وبحضور قائد الثورة، ولم يكن يسعى للحديث عن عظمة أعماله، لقد كان القائد سليماني قائدا شجاعا وذا تدبير وكان يتصرف بحكمة وبنحو بنّاء، وكان يسعى دوما لتنمية الأفراد الذين تحت إمرته”.

وقال العميد دهقان إنه خلال مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، والتي تزامنت مع مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: “كنا نشعر بوجوده في كل مكان… لقد أصبح الحاج قاسم أكبر تأثيرا وأكثر حيوية وتواجدا.

وحول الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”، قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة في شؤون الصناعات الدفاعية والإسناد الإيرانية، العميد حسين دهقان:

“إن ما عرض تحت اسم [صفقة القرن[ لم يحظ بدعم رسمي عالمي، وفي الأساس كان حصيلة تحطم هيبة أمريكا، وهذه الصفقة نشأت من ذهنية ترامب السقيمة، فهو وأمثاله يريدون حلحلة قضية تاريخية بالمال، إلا أن الشعب الفلسطيني والدول المسلمة، لن تتنازل عن حقها وأراضيها”.