صلاحيات الحرب… ترامب يحذر مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن قرار يتعلق بإيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تحذيرا لمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن قرار صلاحيات الحرب ضد إيران.

وحذر ترامب مجلس الشيوخ، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي إن القرار سيبعث “بإشارة سيئة للغاية” ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وتابع: “من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف”.

يشار إلى أن الديمقراطيين قالوا، في الشهر الماضي، إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذي سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونغرس بشكل صحيح.

والقرار مشابه للقرار الذي قدمه السناتور الديموقراطي تيم كين، الذي اقترح حظرا قانونيا على الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.