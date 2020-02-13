البنك المركزي يُخفِّض قيمة الجنيه وقفزة جديدة لأسعار العُملات

الخليج 365 : أجرى بنك السودان المركزي، تخفيضاً لقيمة الجنيه السوداني مُقابل الدولار الأمريكي، وحَدّدَ سعر شراء الدولار الأمريكي مُقابل الجنيه السوداني أمس بـ(51.5) جنيه والبيع بزيادة (0.5%). فيما قفزت أسعار العُملات الأجنبية في تداوُلات الأسواق المُوازية للعُملات إلى مُعدّلات غير مسبوقة. وسجّل سعر بيع الدولار أمس (103) جنيهات مُقارنةً بـ(102) جنيه أمس الأول، ووصل سعر الشراء إلى (101) جنيه، بينماوصل صباح الخميس الى( ١٠٥) جنيها أوضح مُتعاملون مع الأسواق المُوازية حسب “باج نيوز”، أن سعر بيع الدرهم الإماراتي بلغ (28.10) جنيه، وسعر الشراء (27.90) جنيه، وأكد عدد منهم أنّ هُنالك حَالة من الارتباك والفوضى في التّداوُلات.

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