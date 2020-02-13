شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلاحا جديدا في الدفاع عن حقائق التاريخ.

وأوضح الصحفي البلجيكي أن السلاح الروسي الجديد هو وثائق الأرشيف السوفيتي.

وجاء في مقاله الصحفي أن الغرب يشن الآن حرب معلومات ضد روسيا؛ وميدان هذه الحرب هو التاريخ.

ويضع مَن يشن هذه الحرب نصب عينيه تشويه وتحريف حقائق التاريخ عامة وحقائق الحرب العالمية الثانية خاصة.

فانبرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفاع عن حقائق تلك الحرب معتمدا على وثائق الأرشيف السوفيتي التي تبيّن مَن بدأ الحرب.

وأشار كاتب المقال إلى أن “بوتين خاض المعركة من أجل الدفاع عن حقائق التاريخ، مستعملا سلاحا جديدا حصل عليه بعد إماطة اللثام عن وثائق الأرشيف السوفيتي”. المادة السابقة رئيس هيئة الأركان السوداني يستقبل نائب نظيره الصومالي المقالة القادمة البنك المركزي يُخفِّض قيمة الجنيه وقفزة جديدة لأسعار العُملات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشف “سلاح سري خطير” لدى بوتين ضد الغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.