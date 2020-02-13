رئيس هيئة الأركان السوداني يستقبل نائب نظيره الصومالي

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شهاب محمد - الخرطوم - مباحثات عسكرية سودانية صومالية في الخرطوم
استقبل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، الأربعاء، العميد الركن محمد علي باريسي، نائب رئيس الأركان بجمهورية الصومال، والوفد المرافق له، والذي يزور السودان حاليا.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن رئيس هيئة الأركان أكد عمق ومتانة العلاقات الأزلية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوها ببناء وتطوير علاقات التعاون العسكري المشترك، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
من جانبه، أشاد باريسي مواقف السودان وجهوده الداعمة للصومال في كافة المجالات، مؤكدا حرص الصومال على تطوير علاقات التعاون العسكري والاستفادة من تجربة القوات المسلحة السودانية، في مجال التدريب والتأهيل في مختلف المستويات.
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