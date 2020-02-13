توجيه تهم لـ”كبر” بالثراء الحرام وخيانة الأمانة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجّهت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، تهماً للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول عثمان محمد يوسف كبر، تتعلق بالثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م، تحت المواد (6 و7) وخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وأبلغت مصادر موثوقة (الصيحة) أمس، باكتمال التّحريّات كَافّة في الدعوى الجنائية الموجهة لـ”كبر”، وأكدت وجود بينة مبدئية ضده، وأن النيابة رفضت الاستئناف المُقدّم من محامي المتهم.
وأوضحت المصادر، أن ملف الدعوى أصبح جاهزاً لإحالته للمحكمة، بعد استيفاء كافة مراحل الدعوى الجنائية.
وكانت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه أوقفت مسؤولين من النظام السابق على ذمة التحقيق، وأجرت مهم تحريات على خلفية بلاغات استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، وخيانة الأمانة، والثراء الحرام، والتي تندرج جميعها تحت مسمى “دعاوى الفساد”. ودوّنت البلاغات تحت المادة (98) من القانون الجنائي المتعلقة باستغلال النفوذ والمادتين (6 و7) قانون الثراء الحرام والمال المشبوه
الصيحة
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