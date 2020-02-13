عاجل: السودان يوقع اتفاقا مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول

شهاب محمد - الخرطوم - 13 فبراير، 2020 الخليج 365: كشفت مصادر صحفية قبل قليل ‏نقلا عن وزارة العدل السودانية ان السودان وقع اتفاقا مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية كول. المادة السابقة والد فتاة اختار فرقة إطلاق النار… الإعدام العلني لشابين اغتصبا طفلة في دولة عربية المقالة القادمة القوات العراقية تتقدم سريعا وتدمر صواريخ “داعش” قرب الأردن وسوريا

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